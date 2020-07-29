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Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak

Pandemi arası sonrasında yeniden başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan FC Barcelona'da Arthur Melo krizi patlak verdi. Yeni sezon için Juventus'tan Miralem Pjanic ile takaslanan Brezilyalı orta sahaya tesislere geri dönmediği için dava açılacak.

29.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:38

Pandemi sonrasında La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran ve sezon sonunda Lionel Messi'nin olası ayrılık kriziyle gündeme gelen FC Barcelona, bu sefer bambaşka bir skandalla karşı karşıya kaldı. Katalan ekibi, yeni sezon için Juventus'tan Miralem Pjanic ile takasladığı Arthur Melo'ya antrenmana çıkmadığı için dava açacak.

Marca kaynaklı haberde tatilinin ardından Ağustos ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları için tesislere geri dönmeyen ve antrenmanlara katılmayan Arthur Melo, Barcelona'yla daha fazla maça çıkmak istemiyor. Brezilyalı futbolcu, lig bitiminden sonra önce Ibiza'ya sonrasında da ülkesine gitmişti.

BARCELONA UYARDI

FC Barcelona'nın kulübe geri dönmek istemeyen Arthur'u uyardığı belirtildi. Kulübün dönmemesi durumunda bunun sonuçlarının ciddi olacağını da Arthur'a ilettiği dile getirildi. Öte yandan kulüp, oyuncunun sözleşmesi için feshetme yöntemine gitmeyecek ve yasal işlem başlatacak.

1 EYLÜL'DE YENİ SÖZLEŞMESİ BAŞLIYOR

Barcelona'nın idmanlarına dönmeme kararı alan Arthur Melo'nun Juventus ile imzaladığı yeni sözleşme, 1 Eylül 2020'de başlayacak.

6 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Gremio'dan ayrılıp Barcelona'ya adım atan Brezilyalı milli orta saha, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.

NAPOLİ İLE RÖVANŞ OYNAYACAK

FC Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünde 8 Ağustos Cumartesi günü Napoli ile son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
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