UEFA maçlarının başlamasıyla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı ne zaman merak edildi. Peki, FB UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Lig maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanıyor? FB maçı saat kaçta? FB kimle oynayacak? FB maçı ilk 11 belli mi?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bugün UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile karşılaşacak. Maç 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45 'de başlayacak. Maçı Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

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