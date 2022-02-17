FB UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Lig maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanıyor?
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Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 32 turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Slavia Prag ile karşılaşacak. Futbol severler FB-Slavia Prag maçı ne zaman merak etti. Peki, FB UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Lig maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...
UEFA maçlarının başlamasıyla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı ne zaman merak edildi. Peki, FB UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Lig maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanıyor? FB maçı saat kaçta? FB kimle oynayacak? FB maçı ilk 11 belli mi?
Fenerbahçe bugün UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile karşılaşacak. Maç 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45 'de başlayacak. Maçı Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.