Fazlı Tan: "Gol noktasında istediklerimizi yapamadık"
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Fazlı Tan: "Gol noktasında istediklerimizi yapamadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fazlı Tan: 'Gol noktasında istediklerimizi yapamadık'

Bursaspor Antrenörü Fazlı Tan, Ümraniyespor yenilgisi sonrası "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Fırsatlar yakaladık ama gol noktasında istediğimiz vuruşları yapamadık.

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Bursaspor Antrenörü Fazlı Tan, Ümraniyespor yenilgisi sonrası "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Fırsatlar yakaladık ama gol noktasında istediğimiz vuruşları yapamadık. Hatalarımızı ve doğru yaptığımız işleri irdeleyip, Bandırmaspor maçına hazırlanacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Antrenörü Fazlı Tan, "Geçen hafta Altay maçında ön çapraz bağları koparan İsmail Çokçalış'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanır ve futbola geri döner. Bugün kardeşlerimiz ona bir galibiyet hediye etmek istiyorlardı ama olmadı. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Rakibimiz için de öyle. Rakibimizin de geçmiş maçlarına bakarsa istek ve arzusu bu maçta iyi değildi. Biz maça ikinci bölge savunmasıyla başladık. Rakibi pas hatalarına zorlayıp, oradan kapacağımız toplarla hızlı hücuma çıkmayı düşündük. Golü yediğimiz dakikaya kadar da fırsatlar yakaladık. Ama gol noktasında istediğimiz vuruşları yapamadık. Rakibin kornerlerde etkili olduğunu biliyorduk, duran toptan da golü yedik. Sonra hızlı toparlandık ve 1-1'e getirdik. İkinci yarı oyuncuların geçmiş maçlara göre arzu ve isteği iyi olmadı. Bunu sahaya çekmek için çalıştık" şeklinde konuştu.

"Özer'e yapılan hareket penaltıydı!"

Özer Hurmacı'nın pozisyonunun maçın kırılma anı olduğunu belirten Tan, "Takım kaptanımız Özer'e ceza alanı içinde darbe alarak yerde kaldı. Bize göre bu penaltı ve kırmızı karttı. Hakem devam dedi. Belki penaltıyı vermiş olsaydı kırmızı kartı gösterseydi rakip 10 kişi kalacaktı ve maç farklı bir notaya gidecekti. Bu pozisyondan soran rakip hızlı atağında ters topla golü buldu. Rakibe ciddi anlamda üçüncü bölgeye hapsettik ama yine final vuruşlarında etkili olamadık ve beraberlik golünü bulamadı. Rakibi tebrik ediyorum başarılar diliyorum. Biz de perşembe günü Bandırma ile oynayacağız. Hatalarımızı ve doğru yaptığımız işleri irdeleyip, Bandırma maçının hazırlıklarını yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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