Fazıl Say: Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır

Fenerbahçe'nin oynadığı Trabzonspor ve Göztepe maçlarında verdiği tepkilerle sosyal medyada gündeme oturan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, resmi hesabından bir açıklama yaptı. Say yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Göztepe maçlarındaki tepkileriyle dikkat çeken Fazıl Say, Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği ve şampiyonluk yolunda yara aldığı maçta da dikkat çekti. Oyunculara ve teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösteren Say, "Adamın yüz ifadesi, en ufak üzüntüsü yok. İstifa! Hüsranla bitti. Koca bir sezon daha, yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır" ifadelerini kullandı.

"BU BİR RUH"

Fazıl Say, bugün ise Fenerbahçe'yle ilgili bir paylaşımda bulundu ve "Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Bir birliktelik" ifadelerini kullandı.