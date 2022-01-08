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Fatih ve Haşim Arda, Turgutluspor'da

Fatih ve Haşim Arda, Turgutluspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, Adıyamanspor'dan eski kalecisi Fatih Demirlek ve Ankara Keçiörengücü'nden stoper Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, Adıyamanspor'dan eski kalecisi Fatih Demirlek ve Ankara Keçiörengücü'nden stoper Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticilerin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kaleci Fatih 1.5 yıllığına, Haşim Arda sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.Başkan Daşkan, "Fatih Demirlek eski oyuncumuz. Bildiğimiz, kalitesine güvendiğimiz başarılı bir kaleci. Haşim de genç olmasına rağmen oldukça başarılı bir oyuncu. Hem Fatih hem de Haşim'in gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok" dedi.


Fatih ve Haşim Arda, Turgutluspor'da

Fatih ve Haşim Arda, Turgutluspor'da

Fatih ve Haşim Arda, Turgutluspor'da

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