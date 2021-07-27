Fatih Terim, yeni sezonda Luyindama'yı takımda görmek istemiyor
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Fatih Terim, yeni sezonda Luyindama'yı takımda görmek istemiyor

Fatih Terim, yeni sezonda Luyindama'yı takımda görmek istemiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 5-1 kaybedilen PSV maçı sonrası Luyindama'nın üzerini çizdi. Deneyimli hoca, Demokratik Kongolu savunmacıyı takımdan gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim Luyindama'nın menajeriyle görüşerek futbolcuya kulüp bulmasını isteyecek.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak futbolcularda netlik kazanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye karşı alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'yla devam etmeme kararı aldı.

SAVUNMAYI TOPARLAYACAK BİR İSİM İSTEDİ

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'da bir türlü beklentilere yanıt veremeyen ve PSV Eindhoven maçında da kötü bir performans sergileyen Luyindama'nın üzeri çizildi. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda Demokratik Kongolu stoperi takımda tutmama kararı aldı. Savunmaya bir lider arayan deneyimli hoca, bu çerçevede Luyindama'nın ilk planda elden çıkarılmasını ve yerine savunmayı toparlayacak bir ismin alınmasını istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce sadece Belçika'dan 2.5 milyon euroluk teklif yapılan Luyindama için menajeriyle görüşerek futbolcuya kulüp bulmasını söyleyecek.

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