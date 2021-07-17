Fatih Terim yazdı çizdi son kararını verdi! İşte PSV maçının muhtemel 11'i

Galatasaray'da geciken transferler sonrası teknik direktör Fatih Terim, PSV maçının ilk 11'ini mevcut kadro üzerinden tasarlamaya başladı. Deneyimli hocanın, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak kritik maçta yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Terim'in, Feghouli'yi de 8 numara rolünde oynatması bekleniyor.

Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken yeni isimlerin bu maça yetişmesi mümkün gözükmüyor. Bu durum üzerine deneyimli hoca, mevcut futbolcular üzerinden PSV maçının kadrosunu oluşturmaya başladı.

FEGHOULI, 8 NUMARA ROLÜNE SOYUNACAK

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer Bayram'a görev vermesi bekleniyor. Gedson Fernandes'in yerine de takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu. Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.

İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed