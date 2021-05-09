Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisi öncesi rakibi Sergen Yalçın'dan makas alması ortalığı karıştırdı. Beşiktaşlılar bu görüntüye çok öfkelendi. Spor yorumcularının bir kısmı da Beşiktaş'ın maçı orada kaybettiği düşüncesinde. Terim'in eski öğrencisi olan Yalçın ile aralarındaki iletişim kuvvetli. Ancak bu hareket zamanlama olarak 'manidar' bulundu. Yalçın buraya çok kez geldi. Ancak amacın; psikolojik olarak baskı altına almak ve Galatasaray'ın kuvvetini göstermek olduğu şeklinde değerlendirildi.

Galatasaray-Beşiktaş maçında en çok konuşulan anlardan birisi de karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in Sergen Yalçın'dan makas aldığı görüntü oldu. Terim'in, ezeli rakibinin hocasına her ne olursa olsun böyle bir harekette bulunması Beşiktaşlıların ve futbolseverlerin tepkisini çekti. Çünkü Sergen Yalçın uzun yıllardır antrenör ve Türk Telekom Arena'ya ilk kez gelmiyor. Terim'in burada hoca-öğrenci ilişkisi dışında başka bir mesaj vermek istediği belirtildi.

"BURADA ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'a Terim, psikolojik olarak 'dur' mesajı vermek istedi; Seyircisiz oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın büyük bir dezavantjı vardı ve Terim, daha en başından psikolojik üstünlüğün Galatasaray'da olduğunu bu hareketle dosta düşmana göstermek istedi. Sergen Yalçın bu stada Beşiktaş'ın antrenörü olarak ve başka takımların başında da daha önce geldi. Terim'in 'makas' hareketini yapması, 'manidar' bulundu.

ÇİFTE KUPA YAŞAYABİLİR

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ikinci sezonunu da kupasız tamamlamak üzere. Sergen Yalçın ise bu sezon çifte kupaya, dominant futboluyla ulaşmaya çok yakın. Hoca ve öğrencinin 'makas' ve rekabet yüzünden ilerleyen dönemde daha farklı bir iletişime geçebileceği konuşuluyor.

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı
Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:30:51. #1.16#

title