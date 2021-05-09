Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisi öncesi rakibi Sergen Yalçın'dan makas alması ortalığı karıştırdı. Beşiktaşlılar bu görüntüye çok öfkelendi. Spor yorumcularının bir kısmı da Beşiktaş'ın maçı orada kaybettiği düşüncesinde. Terim'in eski öğrencisi olan Yalçın ile aralarındaki iletişim kuvvetli. Ancak bu hareket zamanlama olarak 'manidar' bulundu. Yalçın buraya çok kez geldi. Ancak amacın; psikolojik olarak baskı altına almak ve Galatasaray'ın kuvvetini göstermek olduğu şeklinde değerlendirildi.

Galatasaray-Beşiktaş maçında en çok konuşulan anlardan birisi de karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in Sergen Yalçın'dan makas aldığı görüntü oldu. Terim'in, ezeli rakibinin hocasına her ne olursa olsun böyle bir harekette bulunması Beşiktaşlıların ve futbolseverlerin tepkisini çekti. Çünkü Sergen Yalçın uzun yıllardır antrenör ve Türk Telekom Arena'ya ilk kez gelmiyor. Terim'in burada hoca-öğrenci ilişkisi dışında başka bir mesaj vermek istediği belirtildi.

"BURADA ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'a Terim, psikolojik olarak 'dur' mesajı vermek istedi; Seyircisiz oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın büyük bir dezavantjı vardı ve Terim, daha en başından psikolojik üstünlüğün Galatasaray'da olduğunu bu hareketle dosta düşmana göstermek istedi. Sergen Yalçın bu stada Beşiktaş'ın antrenörü olarak ve başka takımların başında da daha önce geldi. Terim'in 'makas' hareketini yapması, 'manidar' bulundu.

ÇİFTE KUPA YAŞAYABİLİR

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ikinci sezonunu da kupasız tamamlamak üzere. Sergen Yalçın ise bu sezon çifte kupaya, dominant futboluyla ulaşmaya çok yakın. Hoca ve öğrencinin 'makas' ve rekabet yüzünden ilerleyen dönemde daha farklı bir iletişime geçebileceği konuşuluyor.