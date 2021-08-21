Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor

Randers maçında ilk 11'de ciddi değişikliklere giden Galatsaray Teknik Direktörü Fatih Terim, DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a şans vermişti. Futbolcuların performansından hiç memnun kalmayan deneyimli hocanın, bu isimlere bir daha ilk 11'de şans vermesinin pek mümkün olmadığı öğrenildi.