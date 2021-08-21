Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor
Randers maçında ilk 11'de ciddi değişikliklere giden Galatsaray Teknik Direktörü Fatih Terim, DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a şans vermişti. Futbolcuların performansından hiç memnun kalmayan deneyimli hocanın, bu isimlere bir daha ilk 11'de şans vermesinin pek mümkün olmadığı öğrenildi.
Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Galatsaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye sürpriz bir 11'le başlayan Terim şans verdiği futbolculardan beklediği verimi alamadı. Deneyimli hocanın formayı DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a bir daha vermesi zor görünüyor.
3 FUTBOLCU ANA PLANA DAHİL EDİLMEYECEK
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda başta Mostafa Mohamed olmak üzere, DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimler, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu futbolcuların kısa süre içinde on birde forma giymeleri zor görünüyor. Lig ve yoğun maç takvimini düşünerek Danimarka'da farklı isimlere oynatan teknik direktör Fatih Terim'in, sahadaki futbollarından memnun kalmadığı bu isimlere kısa süre içinde ana plana dahil etmeyeceği belirtildi.