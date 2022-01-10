Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazır

Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da yeni teknik adam adayları belli oldu. Roger Schmidt ve Domenec Torrent adı ön plana çıktı.

Guardiola'nın yardımcısı Torrent

Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'le prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Ajansspor'daki haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 59 yaşındaki Torrent'in uçak biletini bile aldığı belirtildi.

Roger Schmidt

"EKİP İÇİN ANLAŞTIK"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde "Guardiola'nın yardımcısıyla hocanın ekibi için anlaştık" demişti. İmparator ise, "Böyle bir şeyden haberim" yanıtını vermişti.

YERLİLER KORKMAZ VE BURUK

Yerli adaylar arasında ise Bülent Korkmaz ve Okan Buruk adı geçiyor. Galatasaray'ın efsane kaptanı olan Korkmaz, 2009'da sarı-kırmızılı takımı çalıştırdı. Son olarak Alanyaspor'da görev yaptı.

Uzun süredir Galatasaray'ı beklediği iddia edilen Buruk ise şampiyon yaptığı Başakşehir'den 2021 Ocak'ta ayrıldı.

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