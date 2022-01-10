Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazır
Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinden sonra yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu oldu. Roger Schmidt ile Domenec Torrent'in ismi ön plana çıkarken; Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent'in uçak biletinin hazır olduğu iddia edildi. Yerlilerden ise Bülent Korkmaz ve Okan Buruk hedefte.
Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da yeni teknik adam adayları belli oldu. Roger Schmidt ve Domenec Torrent adı ön plana çıktı.
Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'le prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Ajansspor'daki haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 59 yaşındaki Torrent'in uçak biletini bile aldığı belirtildi.
"EKİP İÇİN ANLAŞTIK"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde "Guardiola'nın yardımcısıyla hocanın ekibi için anlaştık" demişti. İmparator ise, "Böyle bir şeyden haberim" yanıtını vermişti.
YERLİLER KORKMAZ VE BURUK
Yerli adaylar arasında ise Bülent Korkmaz ve Okan Buruk adı geçiyor. Galatasaray'ın efsane kaptanı olan Korkmaz, 2009'da sarı-kırmızılı takımı çalıştırdı. Son olarak Alanyaspor'da görev yaptı.
Uzun süredir Galatasaray'ı beklediği iddia edilen Buruk ise şampiyon yaptığı Başakşehir'den 2021 Ocak'ta ayrıldı.
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