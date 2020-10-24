Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti

Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk, formasını Okan Kocuk'a kaptırdı.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken kadrodaki en büyük sürpriz kalede yaşandı. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk, kalesini Okan Kocuk'a kaptırdı.

Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk'e emanet eden Galatasaray'da Alanyaspor maçından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci olmuştu.

Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda Muslera'yı aratan Fatih'in yerine Erzurumspor maçında Okan Kocuk görev aldı

5 MAÇTA KALESİNDE 4 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde 5 maça çıkan Fatih Öztürk kalesinde toplam 4 gol görmüştü. 25 yaşındaki Okan Kocuk da bu sezon ligde ilk kez şans buldu.