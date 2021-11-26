PFDK'dan Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?

Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı? sorularının yanıtı, spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde önce kendi golleri iptal edilip ardından takımı gol yiyince sinirlenmişti.

FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI?

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı devirerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray'a PFDK'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza aldı. Öte yandan Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verildiği duyuruldu.

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