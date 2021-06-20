Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
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Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ilk icraatını gerçekleştirerek teknik direktör Fatih Terim'i yeniden takımın başına getirdi. 21 Haziran'da görevinin başında olacak deneyimli teknik direktörün ekibi de netleşmeye başladı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yanı sıra Emre Aşık ile Vedat İnceefe'nin de teknik kadroda yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray, Burak Elmas'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından Fatih Terim'le yola devam etme kararı aldı. Terim'in yeni sezonda ekibine Galatasaray'da forma giyen eski futbolcular Emre Aşık ve Vedat İnceefe'yi de dahil etmesi bekleniyor.

TERİM'İN EKİBİ BELLİ OLUYOR

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in geçen sezon ekibinde görev alan Ümit Davala ve Levent Şahin ayrılık mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldıklarını açıklanmıştı. Ancak Levent Şahin'in yeniden Terim'in ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Bu isim dışında Emre Aşık ve Vedat İnceefe ismi de gündemde.

NECATİ ATEŞ YARDIMCI OLACAK

Selçuk İnan görevine devam edecek. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş bu sezon yardımcılığını üstelenecek. Riera'nın durumu ise henüz netleşmedi.

Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
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