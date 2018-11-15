Fatih Terim'in Sildiği Eren Derdiyok'u İsviçre Takımı Basel İstiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözden çıkardığı Eren Derdiyok'a, İsviçre ekiplerinden Basel talip oldu.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.
Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor.
Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü.
(Takvim)
YORUMLAR (10)
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fatih terim silmişmiş. parator denyo galatasaryı hamhvetti ve ediyor neden, para uğruna egosuyla , beter olun bu karakter yoksununa koca kulübü verdiniz o önce damadıyla kebapçı dövmeyi öğrensin dayak yiyip kaçmak marifet değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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sat sat sat hemen satCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAHU HEMEN GÖNDERİN ÖZÜRLÜYÜ. ÜSTÜNE PARA İSTESELERDE MİKTARINA GÖRE DÜŞÜNÜLEBİLİR BENCE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adam golerini atıyor ama adamı oynatmamak için ugrasiliyor bu bir siyasi oyun benceCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırSANCHEZ : evet sakat olmadıgı zamanlarda atıp 1 maç sonra hemen sakatlanıyor1 Yayından Kaldır