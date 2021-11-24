Fatih Terim'in şaşırtan Marsilya planı! Antrenmanda Vitor Pereira modelini denedi

Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, liderliği korumak ve gruptan çıkmayı garantilemek adına kritik bir öneme sahip maçta, Nef Stadı'nda Marsilya'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maçın hazırlıklarında formasyon değişikliğini denedi.

ÖMER BAYRAM ORTA SAHADA GÖREV YAPABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının Luyindama, Nelsson ve Marcao'yu aynı anda sahaya koyabileceği belirtildi. Delici koşuları sebebiyle Ömer Bayram'ın da orta sahada oynayabileceği ifade edildi. Terim'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da kullandığı 3-5-2 sistemiyle maça çıkabileceği kaydedildi.

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