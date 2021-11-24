Fatih Terim'in şaşırtan Marsilya planı! Antrenmanda Vitor Pereira modelini denedi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu maçın hazırlıklarında 3-5-2 sistemini denediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da kullandığı 3'lü savunma düzenine geçerek Luyindama, Nelsson ve Marcao'yu aynı anda sahaya sürebileceği belirtildi.
Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, liderliği korumak ve gruptan çıkmayı garantilemek adına kritik bir öneme sahip maçta, Nef Stadı'nda Marsilya'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maçın hazırlıklarında formasyon değişikliğini denedi.
ÖMER BAYRAM ORTA SAHADA GÖREV YAPABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının Luyindama, Nelsson ve Marcao'yu aynı anda sahaya koyabileceği belirtildi. Delici koşuları sebebiyle Ömer Bayram'ın da orta sahada oynayabileceği ifade edildi. Terim'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da kullandığı 3-5-2 sistemiyle maça çıkabileceği kaydedildi.
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