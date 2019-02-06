Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den TFF'ye Büyük Tepki
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, dedesi için kısa bir başsağlığı mesajı yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e yaptığı kısa başsağlığı mesajına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadan, TFF'nin daha önce yaptığı başsağlığı mesajlarını örnek göstererek Talat Terim için paylaşılan başsağlığı mesajını eleştirirken, konu hakkında bir açıklama da Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den geldi. Merve Terim, sosyal medya hesabından TFF'ye 'Yazıklar olsun' derken mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ACININ KİMLİĞİ OLMAZ, SİZE YAZIKLAR OLSUN"
"Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, her şeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar 'alçalabileceğinizi' düşünemedik. Acının 'kimliği' olmaz, size yazıklar olsun! Bu vesileyle bu süreçte yanımızda olan arayan, soran ve üzüntümüzü bizimle paylaşan herkese sonsuz sevgilerimi iletiyor ve yürekten teşekkür ediyorum. Nurlar içinde yat Tonton dedem, seni çok özleyeceğim."
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FUTBOL FEDARASYONU SİZE ALÇAK DEDİ BİR GARİBAN DESE OCAĞINI SÖNDURURSUNÜZ NE OLDU DİLİNİZİMİ YUTTUNUZ DEVAMMMMMMMCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALÇAK DEDİĞİN KURUMUN PARASIYLA ÇAKA SATIYORSUNUZ NE OLDU PARAMI BİTTİCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Kendisini pek sevmem ama acılı günü sonuçta tabi ki başsağlığı dilemeleri gerekirdi. Mekanı cennet olsun. . Yakınlarının başı sağolsun.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Ne bekliyordu acaba kendisi. Zaten başsağlığı mesajı vermişler altta siyah bir simge görünüyor. Daha ne olsun.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Ben Beşiktaş taraftarı olarak bende Acının Rengi olmaz diyorum. Merve TERİM''in de dediği gibi bu kadar ucuz bir açıklama TFF''ye bende yakıştıramadım. Tüp kafa sal bizi artık.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır