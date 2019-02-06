Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den TFF'ye Büyük Tepki

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e yaptığı kısa başsağlığı mesajına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadan, TFF'nin daha önce yaptığı başsağlığı mesajlarını örnek göstererek Talat Terim için paylaşılan başsağlığı mesajını eleştirirken, konu hakkında bir açıklama da Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den geldi. Merve Terim, sosyal medya hesabından TFF'ye 'Yazıklar olsun' derken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ACININ KİMLİĞİ OLMAZ, SİZE YAZIKLAR OLSUN"

"Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, her şeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar 'alçalabileceğinizi' düşünemedik. Acının 'kimliği' olmaz, size yazıklar olsun! Bu vesileyle bu süreçte yanımızda olan arayan, soran ve üzüntümüzü bizimle paylaşan herkese sonsuz sevgilerimi iletiyor ve yürekten teşekkür ediyorum. Nurlar içinde yat Tonton dedem, seni çok özleyeceğim."

Kaynak: İHA