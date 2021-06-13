Fatih Terim'in Everton'la görüşmesi Kolombiya'da bile büyük ses getirdi
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Fatih Terim'in Everton'la görüşmesi Kolombiya'da bile büyük ses getirdi

Fatih Terim'in Everton'la görüşmesi Kolombiya'da bile büyük ses getirdi
Haberler.com - Haberler | Spor

G.Saray'da sözleşmesi biten Fatih Terim'in Everton futbol direktörü Marcel Brands ile görüşmesi Kolombiya'da ses getirdi. Gol Caracol spor sitesinde, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yaptı, ülkede bu çok konuşuldu.

Sarı-Kırmızılı takımın efsane hocası Fatih Terim'in son günlerde Everton'a gideceği iddiaları Avrupa basınında olduğu gibi Amerika kıtasında da çok konuşuluyor. Fatih Terim'in Everton'a gitme ihtimali Kolombiya'da çok ciddi görüldü.

Fatih Terim'in Everton'la ile görüşmesi Kolombiya'da bile ses getirdi

"GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gol Caracol'da yapılan haberde, "Galatasaray'da kimsenin beklemediği gibi gitti işler. Türkiye şampiyonluğu kaçtı, Falcao dahil olmak üzere taraftarlar tüm takıma eleştirilerini artırdı. Terim bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Terim Everton'a yakıştırıldı. Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor. Günlerin geçmesini bekleyeceğiz" denildi.

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