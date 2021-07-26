Fatih Terim'in dostu Rui Costa, Gedson'un Galatasaray'a gitmesine engel oldu

Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'e Benfica'dan izin çıkmadı. Portekiz ekibinin Başkanı Rui Costa, "Gedson'u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde" diyerek transfere yeşil ışık yakmadı.

Portekiz devi Benfica, Gedson Fernandes'in kampta gösterdiği performans sonrası kararını değiştirdi. Sporarena'nın haberine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus'un olumlu raporuyla Aslan'ın 2+8 milyon euroluk teklifi şimdilik şimdilik için masada kaldı. Sarı-Kırmızılılar, alternatiflere yöneldi.

HERNANİ İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Galatasaray Gedson'daki bu gelişmenin ardından Parma'nın Brezilyalı orta sahası Hernani'ye yöneldi. 27 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Gedson'a göre daha düşük bir maliyetle Hernani'yi bitirebilir.