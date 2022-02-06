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Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde kabri başında anıldı.

ADANA (İHA) - Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Terim, 2019 yılında 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında okunan mevlitten sonra mezarı başında dua etti. Talat Terim için Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim'i yakınları, Adana spor ve siyaset camiasından kişiler yalnız bırakmadı.

Terim, babası Talat Terim'in mevlidinden sonra yine aynı mezarlıkta kabri bulunan Demirdal ailesinin kabrini de ziyaret ederek dualar okudu. - ADANA

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

Fatih Terim'in babası Talat Terim dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Fatih Terim, Adana, dua, Spor, Haber

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