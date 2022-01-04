Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt - Haberler Spor
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Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenmesi sonrası Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas arasında kriz olduğu ve İmparator'la yolların ayrılacağı iddia edildi. Bu söylentiler sonrası gözlerin çevrildiği Başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile aralarında bir problem olmadığını ifade etti.

Süper Lig'de tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz olduğu iddia edildi. Hatta Başkan'ın radikal kararlar almaya hazırlandığı ve Fatih Terim'le yolları ayırmayı düşündüğü öne sürüldü.

"ARAMIZDA SORUN YOK"

Spor medyası bu iddialar ile çalkalanırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin konuştuğu Başkan Burak Elmas, Fatih Hoca ile aralarında bir sorun olmadığının altını çizdi. Yürekli, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüm, Fatih Hoca ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyledi" diyerek aralarında geçen konuşmayı anlattı.

TERİM'İN 3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Başkan Burak Elmas, göreve gelir gelmez Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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