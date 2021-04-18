'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi

'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da günden güne artan kaosun artık önüne geçemeyen başkan Mustafa Cengiz, yönetimi toplama kararı aldı. Göztepe-Galatasaray maçı öncesinde TV100'den Emir Kılıççetin'in "Fatih Terim ile aranızda bir sıkıntı var mı?" sorusuna Cengiz, "Yok. Yarın (Pazar) toplanıyoruz" cevabını verdi. Pazar günü gerçekleştirilecek toplantıdan nasıl kararlar çıkacağı merak ediliyor.

Mustafa Cengiz'in hafta içi yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray'da adeta büyük bir kaos patlak verdi. Başkanın "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözlerinden sonra kazan kaldıran futbolcuları Fatih Terim sakinleştirdi. Tecrübeli hocanın Göztepe maçından önce söylediği, "Galatasaray'da sahada emek verenlere kimse dokunamaz" sözleri ise yönetim ile Florya arasında bağların artık tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.

"YARIN TOPLANIYORUZ"

TV100'den Emir Kılıççetin'in, "Sayın başkan Ultraslan sizi istifaya davet etti. Fatih Terim ile aranızda bir sıkıntı var mı?" şeklinde sorduğu soruya Cengiz, "Hayır. Yarın toplanıyoruz" cevabını verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 00:41:53. #1.15#

title