Fatih Terim gümbür gümbür geliyor! Kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır - Haberler Spor
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Fatih Terim gümbür gümbür geliyor! Kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır

Fatih Terim gümbür gümbür geliyor! Kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'dan istemediği şekilde ayrılan Fatih Terim başkanlığa hazırlanıyor. Daha önce başkanlığa soğuk bakan Terim'in fikirleri değişti. Terim'in yönetim kadrosu da şimdiden hayli kuvvetli.

Başkan Burak Elmas, seçim döneminden beri ortak hareket ettiği Fatih Terim'le soğuk savaşta. Kötü sonuçların ardından görevine son verilen Terim, yaşanan süreç için üzgün ve öfkeli. Terim'in yakın çevresinden gelen haberler, başkanlığa artık sıcak baktığı yönünde.

Fatih Terim gümbür gümbür geri geliyor! Kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır

ÖNDERLİĞE SOYUNACAK

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kulislerde konuşulanlar gerçek olmaya yakın. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, kulübe başkan olmaya artık sıcak bakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın başında geçirdiği sürede sürekli "Geleceği kurtarmak" vurgusu yapan Terim, olası bir başkanlık seçiminde aday olarak kendisi ve taraftarların hayal ettiği geleceğe götürmek için önderliğe soyunacak.

Fatih Terim gümbür gümbür geri geliyor! Kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır

LİSTESİ KUVVETLİ

Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer alacağı öğrenildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haber

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