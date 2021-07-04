Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
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Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fatih Terim'in liderliğinde kadroyu yapılandıracak sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Buna göre Terim'in yeni sezonda Feghouli, Diagne, Falcao, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozorwafor'a takımda şans vermesi beklenmiyor.

Galatasaray yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Yeni transferlere kaynak yaratmak ve mali yükü azaltmak için birçok futbolcusuyla yolları ayıracak sarı-kırmızılı ekipte, gidecek isimler belli olmaya başladı.

GÖZDEN ÇIKARILAN FUTBOLCULARA HENÜZ TALİP ÇIKMADI

Fotomaç'ın haberine göre; transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da Feghouli, Diagne, Falcao, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozorwafor gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
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