Fatih Terim Emre Çolak'ı veto etti! Galatasaray'a döneceği konuşulan Emre Çolak'a Fatih Terim'den onay çıkmadı!
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Fatih Terim Emre Çolak'ı veto etti! Galatasaray'a döneceği konuşulan Emre Çolak'a Fatih Terim'den onay çıkmadı!

Yeni sezon öncesi transfer iddialarının gündeme geldiği bu günlerde Emre Çolak en çok konuşulan simlerden oldu. Galatasaray'la da adı anılan Emre Çolak'ı Fatih Terim veto etti. Tecrübeli antrenörün Çolak'ı takımda düşünmediği ifade edildi.

Fatih Terim Emre Çolak'ı veto etti! Galatasaray'a döneceği konuşulan Emre Çolak'a Fatih Terim'den onay çıkmadı!
17.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:48

Deportivo La Coruna ile yollarını ayıran ve yerli kulüplerle adı sıkça anılan Emre Çolak'ın Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Ancak Emre Çolak'a teknik direktör Fatih Terim'den veto geldi. Fatih Terim'in 29 yaşındaki futbolcuyu oyun kurgusunda düşünmediği öne sürüldü.

FATİH TERİM EMRE ÇOLAK'I VETO ETTİ!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Deportivo ile yollarını ayıran Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'A DÖNECEĞİ KONUŞULAN EMRE ÇOLAK'A FATİH TERİM'DEN ONAY ÇIKMADI!

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim''i ikna edemediği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği iddia edildi.

Emre Çolak'ın Deportivo'dan olaylı bir şekilde ayrıldığı öğrenilmişti. İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan antrenmanlara katılmadığını yazmıştı.

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