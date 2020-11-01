Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti
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Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti

01.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:20

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya golcü futbolcu Mbaye Diagne, damga vurdu. 56. dakikada oyundan çıkarılmasına sinirlenen Diagne, yedek kulübesine uğramadan direk soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray'da cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapan Mbaye Diagne yokları oynadı.

Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan, sadece 9 pas yapıp hiç şut atamayan Senegalli santrforu, 56. dakikada oyundan aldı. Bu duruma bozulan 29 yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

"DAHA ÇOK BEKLENTİM VARDI"

Tecrübeli hoca Senegalli golcü için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.

Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti
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