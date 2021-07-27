Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
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Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde transfer dönemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Ghezzal'ı reddettiğine yönelik sorulan soruya cevap veren Terim, "Ghezzal'ı reddetmedim, tam aksine çok istedim" derken Gedson Fernandes transferine ilişkin de, "Benfica son söz olarak Gedson Fernandes'i vermeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple adı anılan futbolculara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Terim özellikle Galatasaray'ın gündeminde olan Ghezzal ve Gedson Fernandes isimlerinin akıbetine yönelik net konuştu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"GHEZZAL'I ÇOK İSTEDİM"

"Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor.

"BENFİCA, GEDSON FERNANDES'İ VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Benfica son söz olarak Gedson Fernandes'i vermeyeceğini söyledi. 1 Ağustos'a kadar değişiklik olabilmesini bekliyoruz. Türkiye'den başka teklifler de olduğunu söylediler. Başka yere gideceğini sanmıyorum. Biz her şeye hazırlıklıyız. Cezamız da bitti. 3-4 transferle kalmayız.

"MORUTAN ZEVK VERECEK OYUNCULARDAN BİRİSİ"

Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir. 2000'de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var.

"ALIOSKI'YI TABİİ Kİ KABUL ETMEM"

Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7,5 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem."

Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
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