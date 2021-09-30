Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Mostafa Mohamed için ülkesi Mısır'da çarpıcı iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun, Fatih Terim'in gözünden düştüğü ve kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüldüğü ifade edildi.

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Lazio'yu devirerek harika bir başlangıca imza attı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, forvette sürekli farklı isimlere şans verirken Mısır basınından gelen bir iddia tartışma konusu oldu.

MISIR MİLLİ TAKIMI'NA DA ÇAĞRILMASI

Ajansspor'da yer alan habere göre;Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Mostafa Mohamed'in Fatih Terim'in gözünden düştüğünü ve oyuncunun kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüldüğünü dile getirdi. Gazeteci Ahmed Schubert yazısında, golcü oyuncunun performansının yetersiz olduğunu ve Mısır Milli Takımı'na da bu şartlarda çağrılmasının uygun olmadığı görüşünü ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Mostafa Mohamed'in performansı 2022 Dünya Kupası elemeleri grup aşaması ikinci maçında Gabon takımı ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından tartışılmıştı. Futbolcu, sonradan girip gol atmış ve gol sevinciyle yedek kaldığı için tepki göstermişti. Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed bu sezon sarı-kırmızılılarla çıktığı 13 maçta gol atamadı. Mısırlı yıldız sadece 1 asist yaptı.

Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

 Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye

Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:28:30. #1.17#