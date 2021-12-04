Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı. 3 maçtır yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla Altay karşısına çıkıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak. Öte yandan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Khaly Thiam'ın cezalı olduğu Altay'da maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay (Muhtemel): Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez

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