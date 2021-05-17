Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
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Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin

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Süper Lig'de son haftaya kadar süren şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesine rağmen ipi göğüsleyemedi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim kaçan şampiyonluk sonrası soyunma odasında futbolcularına veda eder gibi konuştu. Tecrübeli teknik direktörün, "Gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin şampiyonluğa yetmemesi sonrası oldukça mutsuzdu. Tecrübeli teknik direktör averajla kaçan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda istifa sinyali vermişti.

"TERLETTİĞİNİZ FORMA HER ŞEYE BEDEL"

Terim'in soyunma odasında da adeta yıkılmış olan öğrencilerine veda eder gibi konuştuğu ve helallik istediği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, "Sizlerle gurur duyuyorum" diyerek soyunma odasına girdiği belirtilirken, "Yaşanılan her şeye rağmen yarışı buralara kadar getirdik. Ancak sonu olmadı, yapamadık. Fakat gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" dediği de gelen haberler arasında.

Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: yaşlandın artık hocam torun sev biraz daha kaç yıl yaşıyacan
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500
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