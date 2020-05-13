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Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi

Yönetime mesaj gönderen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 600 bin euroluk (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
13.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:22

Koronavirüs salgını sonrası gelirlerinde büyük düşüş yaşayan kulüpler, oyuncu maaşlarını ödeme konusunda sıkıntıya girdi.

Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere nisan ile mayıs maaşları ödenirken, teknik direktör Fatih Terim'den önemli bir fedakarlık geldi.

Yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" dedi.

ALACAKLARINI ÖTELEDİ

Terim böylece iki aylık toplam 600 bin euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Bu arada Terim, gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte hareket edecek.

Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinde durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi.

(Sabah)

Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
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