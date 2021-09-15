Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim - Haberler Spor
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Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim

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Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, kadro tercihiyle ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Deneyimli hoca, "Defans hattında güçlü seçeneklerimiz var. Marcao'yu oynatabilirim. Verilecek en ağır cezaları aldı. Kolay atlatılacak bir travma değil. Kerem çok profesyonelce davrandı. Ama henüz kadro için karar vermedim" diye konuştu.

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Lazio maçında yüksek ihtimalle sahada olacak. Fatih Terim, bu konu hakkında yöneltilen soruya net cevap verdi.

İşte Terim'in Lazio maçı öncesi yaptığı açıklama:

"Kerem Aktürkoğlu da bizim evladımız. Herkes Kerem'e sahip çıktı. Hadise hoş değil. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırı verildi. Sonunda öpüşerek ayrıldılar. Kerem buna rağmen profesyonelce, beyefendi gibi sarıldı ve oynuyor.

"ÜZERİNE DURDUĞUMUZ EVLADIMIZ"

yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Kerem Aktürkoğlu, önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız.

"KOLAY ATLATILACAK TRAVMA DEĞİLDİR"

Kolay atlatılacak bir travma değildir ama Kerem de profesyonelce, beyefendi gibi devam etti, güldü, sarıldı... Oyununu oynuyor. Bazı davranışları bazı yerlere hoş gelmiyor olabilir ama Kerem iyi bir genç. Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz.

"BÖYLE BÖYLE DOĞRUYU BULACAKLAR"

Hepimiz için taraftarımızın yapacağı tedaviyi hiç kimse yapamaz. Söyleyecekleri iki güzel kelime bizim de işimizi kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. O gençleri rica ediyorum hep beraber kazanalım. Onlar hata yapacak biz affedeceğiz ve böyle doğruyu bulacaklar."

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