Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor - Haberler Spor
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Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

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Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Marcao, 1 aylık aranın ardından takıma geri döndü. Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçında Brezilyalı savunmacıya ilk 11'de şans verdi.

Süper Lig'de oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attıktan sonra kadro dışı kalan Marcao, 1 aylık aranın ardından takıma Lazio maçıyla geri döndü.

LUYINDAMA YEDEK KULÜBESİNE

TFF tarafından Süper Lig'de 8 maçla cezalandırılan Marcao, Fatih Terim tarafından Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçında ilk 11'de sahaya sürüldü. Luyindama'yı yedek kulübesine çeken Terim, ilk kez bir maçta Nelsson-Marcao ikilisine görev verdi.

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Haber: Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor - Haberler Spor
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