Fatih Terim'den derbi öncesi F.Bahçe'ye transfer göndermesi: Kalemi kağıdı hazırlayın
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Fatih Terim'den derbi öncesi F.Bahçe'ye transfer göndermesi: Kalemi kağıdı hazırlayın

02.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:12
Fatih Terim'den derbi öncesi F.Bahçe'ye transfer göndermesi: Kalemi kağıdı hazırlayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesinde, "Herkese geçmiş olsun transfer dönemi bitti. Herkes kalemi kağıdı alsın yakında önümüzdeki dönemin transferlerini açıklayabilirim" diyerek transfer göndermesinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakibine göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Terim konuyla ilgili, "Herkese geçmiş olsun transfer dönemi bitti. Herkes kalemi kağıdı alsın yakında önümüzdeki dönemin transferlerini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım çünkü hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Tabii zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Dikkat etmek lazım" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferi için yarışmış, Terim'in "Bize gelmek istiyor" dediği yıldız futbolcu, sarı lacivertli kulübe imza atmıştı.

DEV MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanancak.

Haber Yorumları (2)
YORUMCU: Len fenevliler cabuk olun yoksa Imparator vaz gecer haaaaa.
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?: teknoloji çağındayız. ne kalemi kağıdı la hangi devirde bu?
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