Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in yeni ekibine imza attıktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirten Faslı futbolcu, "Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.