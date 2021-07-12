Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın

Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in yeni ekibine imza attıktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirten Faslı futbolcu, "Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshederek yolları ayırdığı Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a imza attı. Faslı futbolcu transferi sonrası açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan ayrılış sürecine ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.

"ORASI BENİM ŞEHRİM, ORADA İYİ OLACAKSIN"

Belhanda, transfer olduktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirterek, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklifler aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifi kabul ettim. İmza attıktan sonra Fatih Terim beni aradı ve 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.

Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:21:37. #1.14#

title