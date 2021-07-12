Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in yeni ekibine imza attıktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirten Faslı futbolcu, "Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshederek yolları ayırdığı Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a imza attı. Faslı futbolcu transferi sonrası açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan ayrılış sürecine ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.
"ORASI BENİM ŞEHRİM, ORADA İYİ OLACAKSIN"
Belhanda, transfer olduktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirterek, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklifler aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifi kabul ettim. İmza attıktan sonra Fatih Terim beni aradı ve 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.