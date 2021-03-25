PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi
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PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında rakip kulübeyle yaşadığı tartışma sebebiyle 2 maçlık ceza alması sonrası sosyal medyadan ilginç bir hamle yaptı. Terim, Twitter profiline adalet terazisi görselini ekleyerek göndermede bulundu.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan aldığı cezaya gönderme yaptı. Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.

Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaretten dolayı PFDK'ya sevk edilirken, yardımcı antrenörü Ümit Davala ile birlikte 2 maçlık ceza almıştı.

PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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