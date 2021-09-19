Bu kez tahammül etmedi! Fatih Terim, Diagne'yi yedeklere bile almadı

Fatih Terim, Mbaye Diagne'ye artık sabretmiyor. Deneyimli hoca, bugüne kadar pek çok tavrını affettiği Senegalli forvetin son yaptığına tahammül etmedi.

"İMALI PAYLAŞIM"

Galatasaray'da sosyal medya hesabından dün imalı paylaşımda bulunan Mbaye Diagne, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Diagne, dün Halil Dervişoğlu'nun babasına yönelik yazdığı iddia edilen bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

"ANLIYORUZ SENİN OĞLUN"

Diagne şu paylaşımı yapmıştı:

"Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur."

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