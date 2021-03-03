Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı

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Ankaragücü'ne kaybederek liderliği Beşiktaş'a bırakan Galatasaray'da maç oynanırken bir pozisyon sonrası sinirler gerildi.

FATİH TERİM, ANKARAGÜCÜ YÖNETİCİLERİYLE TARTIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı. Terim yardımcılarıyla beraber protokol tribününe dönerek yöneticilerle sözlü şekilde tartıştı. Fatih Terim ve yardımcıları hakem Halil Umut Meler'in yanına gittiler ve bir süre konuştular.

Terim ayrıca maç sonu Hikmet Karaman ile de kısa süre maçı tartıştı.