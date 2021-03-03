Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı
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Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı

03.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:29

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 kaybederek zirve yolunda büyük yara aldı. Maç, ikinci yarıda özellikle Mostafa Mohamed'in direkt kırmızı kartla oyundan atıldığı dakikadan sonra gergin geçti. Fatih Terim, bir pozisyonun ardından protokol tribünündeki Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

Ankaragücü'ne kaybederek liderliği Beşiktaş'a bırakan Galatasaray'da maç oynanırken bir pozisyon sonrası sinirler gerildi.

FATİH TERİM, ANKARAGÜCÜ YÖNETİCİLERİYLE TARTIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı. Terim yardımcılarıyla beraber protokol tribününe dönerek yöneticilerle sözlü şekilde tartıştı. Fatih Terim ve yardımcıları hakem Halil Umut Meler'in yanına gittiler ve bir süre konuştular.

Terim ayrıca maç sonu Hikmet Karaman ile de kısa süre maçı tartıştı.

Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı
Haber Yorumları (5)
UA 34: ANKARAGÜCÜ AA !
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MEMO: Yaşına başına bakmazsan yaşına başına bakmazlar ayıptır yeter artık yapabiliyorsan işini yap yoksa çek elini ayağını Türk futbolundan . . . parator
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FENERCİ: Yazık şu galatasaraya ya.Nerde bi sabıkalı var ,toplamışlar takıma.Mangalda kül bırakmıyorlar.Eyvah eyvah
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