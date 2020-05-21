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Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti

Tecrübe kazanması için Tarsus'a kiralanan ve 26 maçta 9 gol, iki asistlik performans sergileyen Ali Yavuz Kol'a Hannover talip oldu ama Fatih Terim bu transfere izin vermedi.

21.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:38

Yeni tip kronavirüs pandemisi sebebiyle kulüplerin transfere bakışı değişmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda gençlere yönelmişti. İşte o altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz Kol'da sıcak gelişmeler yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 19 yaşındaki hücumun çok yönlü ismini Alman ekibi Hannover yakın takibe aldı. Bir süredir Ali Yavuz'u canlı izleten Hannover, golcü ismi almak için Galatasaray'ın kapısını çaldı ancak satış, Fatih Terim'e takıldı.

Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Ali Yavuz Kol

TERİM ALİ YAVUZ'U A TAKIMA HAZIRLIYOR

Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda Ali Yavuz'u şu an satmayı düşünmediklerini Alman ekibine net bir şekilde iletti. Ki yönetim, önümüzdeki sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncu ile sözleşme uzatma kararı da aldı. Terim'in koronavirüs etkisini en az hasarla atlatabilmek ve Türk futboluna yeni bir oyuncu daha kazandırmak adına Ali Yavuz'u A Takım'a hazırlayacağı öğrenildi.

Genç futbolcu, santrfor özelliğinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
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