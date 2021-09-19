Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz - Haberler Spor
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Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

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Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti. Deneyili hoca, "Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini TT Stadı'nda Alanya'ya karşı aldı. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim taraftarları futbolculara gösterdiği tepkiden dolayı eleştirdi.

"BUNLAR OLMAZ"

Terim yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyuncularımıza veya herhangi bir oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin, Babel. Islıklamak, yuh çekmek! Bunlar olmaz" dedi.

"EĞER BÖYLE OLURSA OYUNCULARI KAYBEDERİZ"

Taraftarların tepkisini doğru bulmayan Terim, "Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz" ifadelerini kullandı.

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Haber: Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz - Haberler Spor
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