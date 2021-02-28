Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkati çekiyor
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Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkati çekiyor

28.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:58
Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkati çekiyor

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta gol atamayan Borini, sonraki 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırarak 8 gollü Alassane Ndao'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Ligin 20. haftasında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçta Fatih Karagümrük formasıyla golle tanışan Borini; Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol attı.

Kariyer rekoru 9 gol

Daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fabio Borini, kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı.

Roma formasıyla 2011-2012 sezonunda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 24 maça çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 9 gol kaydetmişti.

Borini, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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