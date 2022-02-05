Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, elde ettikleri üstünlüğü iyi koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarının tamamında üstün bir oyun oynadıklarını belirterek, "Topa hakim olan, pozisyona giren bizdik ama gol atamadık. İkinci yarıda Malatya'nın durumu ve konumu itibarıyla üstünlük onların eline geçti. Bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik ve kazandık. Golü bulduktan sonra tamamen skoru koruma anlayışıyla oynadık." dedi.

İlerleyen haftalarda daha üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Demirel, takımın durumu konusunda ise "Sakat Pesic şu an Türkiye'de değil. Tedavi görüyor. Çarşamba günü gelecek. Yüzde yüz hazır döneceğini konuştuk. İnşallah bu şekilde takıma katılacaktır. Yeni transferler kaliteli oyuncular, katkı sağlayacaklardır. Takım için ön planda duruyorlar. Bir veya iki takviye olabilir, başkanla konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.