Fatih Karagümrük, vefatının 32. yıl dönümünde "Baba Hakkı"yı andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, vefatının 32. yıl dönümünde "Baba Hakkı"yı andı

Fatih Karagümrük, vefatının 32. yıl dönümünde 'Baba Hakkı'yı andı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük Kulübü, efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.

Fatih Karagümrük Kulübü, efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Karagümrük efsanesi Baba Hakkı'yı vefatının 32. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Canan Ergüder Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, vefatının 32. yıl dönümünde "Baba Hakkı"yı andı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:00:41. #1.14#

title