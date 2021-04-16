Fatih Karagümrük, vefatının 32. yıl dönümünde "Baba Hakkı"yı andı
Fatih Karagümrük Kulübü, efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.
Fatih Karagümrük Kulübü, efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Karagümrük efsanesi Baba Hakkı'yı vefatının 32. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük