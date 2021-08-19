Fatih Karagümrük'te Borini'nin sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı.

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 Süper Lig müsabakasında 9 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay