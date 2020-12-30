Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı
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Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı

30.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:01
Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'yi kadrosuna katan ve devre arası transferine hızlı bir giriş yapan Fatih Karagümrük, Rosenborg'da sözleşmesi sona eren Norveçli sağ beki Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da istiyor.

Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. Norveç medyasına göre kısa süre içerisinde imza atılabilir.

148 MAÇTA FORMA GİYDİ

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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