Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terletti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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