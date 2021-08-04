Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jimmy Durmaz, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gole imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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