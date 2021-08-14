Fatih Karagümrük-Gaziantep FK Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Karagümrük-Gaziantep FK nerede oynanıyor, hakemi kim?
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fatih Karagümrük-Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki, Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı bitti mi? Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Ağutos Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler!
Süper Lig 2021-2022 sezonu başladı. Bugün yapılan maçlardan birisi Fatih Karagümrük-Gaziantep FK arasında oldu. Futbolseverler Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının sonucunu ve golleri kim attı merak etti. Peki, Fatih Karagümrük-Gaziantep FK Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Karagümrük-Gaziantep FK nerede oynanıyor, hakemi kim? Detaylar sizlerle.
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 14 Ağustos Cumartesi saat 19:15 'de başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?
Maç halen devam ediyor. Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile devam etmektedir. Maçta atılan goller şu şekilde:
Fatih Karagümrük golleri:
- 10. dakika : Papy Djilobodji (K.K.)
- 19. dakika : Aleksandar Pesic
- 90. dakika : Ahmed Musa
Gaziantep FK golleri:
- 17. dakika : Ángelo Sagal (Penaltı)
- 94. dakika : Papy Djilobodji
Maçta şuan ilk yarı tamamlandı. İlk yarı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile bitti. Birazdan ikinci yarı başlayacak.
Maç 3-2 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile bitti.
MAÇ SONUCU
FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 2 GAZİANTEP FK
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı Stadyumu'nda oynanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?
Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dır.