Fatih Karagümrük-Gaziantep FK Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Karagümrük-Gaziantep FK nerede oynanıyor, hakemi kim?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fatih Karagümrük-Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki, Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı bitti mi? Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Ağutos Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler!

Süper Lig 2021-2022 sezonu başladı. Bugün yapılan maçlardan birisi Fatih Karagümrük-Gaziantep FK arasında oldu. Futbolseverler Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının sonucunu ve golleri kim attı merak etti. Peki, Fatih Karagümrük-Gaziantep FK Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Karagümrük-Gaziantep FK nerede oynanıyor, hakemi kim? Detaylar sizlerle.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 14 Ağustos Cumartesi saat 19:15 'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Maç halen devam ediyor. Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile devam etmektedir. Maçta atılan goller şu şekilde:

Fatih Karagümrük golleri:

10. dakika : Papy Djilobodji (K.K.)

19. dakika : Aleksandar Pesic

90. dakika : Ahmed Musa

Gaziantep FK golleri:

17. dakika : Ángelo Sagal (Penaltı)

94. dakika : Papy Djilobodji

Maçta şuan ilk yarı tamamlandı. İlk yarı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile bitti. Birazdan ikinci yarı başlayacak.

Maç 3-2 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile bitti.

MAÇ SONUCU

FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 2 GAZİANTEP FK

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dır.