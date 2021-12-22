Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia 11'iyle mücadele etti.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Diego Rossi, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yer aldı.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere sonuçlanan müsabakada ilk 11'de şans bulan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Crespo ve Rossi yedeğe çekildi. Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mergim Berisha ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Takımın başında Zeki Murat Göle

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

Bu maçta takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren Göle, 2019-2020 sezonunda da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından 2 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer almıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Max Meyer de kadroya alınmadı.

Valencia ile Pelkas, ligde 6 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.

Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.

Volkan Demirel, eski takımına karşı

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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