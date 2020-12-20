Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak

Son olarak Sampdoria forması giyen Andrea Bertolacci'ye de teklif yapan Fatih Karagümrük'ün diğer gözdesinin, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve West Ham United ile yollarını ayıran Jack Wilshere olduğu yazıldı.

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.

Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Süper Lig'in yeni temsilcisi son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.