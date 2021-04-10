Fatih Karagümrük: 1-1

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamGALATASARAY: Muslera- Yedlin (Dk. 28 Şener), Marcao, Donk, Ömer, Etebo (Dk. 83 Kerem), Emre Akbaba (Dk. 68 Emre Kılınç), Fernandes, Oğulcan (Dk. 68 Feghouli), Babel, Mohamed (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GALATASARAY: Muslera- Yedlin (Dk. 28 Şener), Marcao, Donk, Ömer, Etebo (Dk. 83 Kerem), Emre Akbaba (Dk. 68 Emre Kılınç), Fernandes, Oğulcan (Dk. 68 Feghouli), Babel, Mohamed (Dk. 83 Luyindama)FATİH KARAGÜMRÜK : Viviano- Koray (Dk. 90 Mevlüt), Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe (Dk. 68 Hedenstad), Jimmy, Bertolacci (Dk. 59 Aksel), Lens (Dk. 59 Salibur), Ndao, SobiechGOLLER: Dk. 62 Babel (Galatasaray) - Dk. 60 Ndao (Fatih Karagümrük)KIRMIZI KART: Dk. 79 Donk (Galatasaray)SARI KARTLAR: Mohamed, Emre Akbaba, Babel, Fernandes (Galatasaray) - Roco, Viviano (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Donk, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

9'uncu dakikada ceza yayının hemen gerisinde Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrardan izleyen hakem Ali Palabıyık, bir önceki pozisyonda Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.13'üncü dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy'nin savunma arkasına pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Lens'in sert şutunda meşin yuvarlak bu sefer de savunmadan geri döndü.33'üncü dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ortasında arka direkte Mohamed'in yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Viviano son anda topu çeldi. Uzaklaştırılan top sonrası gelişen atakta, ceza yayı içinde topla buluşan Fernandes, pasını ceza sahası içi sol çaprazda Babel'e çıkardı. Babel'in şutunda top uzak kale direği dibinden auta çıktı.44'üncü dakikada Balkovec'in sol taraftan ortasında arka direğe seken top Ndao'nun önüne geldi. Ndao'nun gelişine vuruşunu Muslera son anda topu kornere tokatladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.48'inci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mohamed'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.56'ncı dakikada Şener'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.60'ıncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Salibur'un sert şutunda top Muslera'dan sekti. Altıpas önünde topa hareketlenen Ndao, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.62'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı içinde rakibinden topu kapan Fernandes, pasını ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Babel'e çıkardı. Önünü boşaltmayı başaran ve kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.76'ncı dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'da pozisyonu izleyerek Donk'u kırmızı kartla cezalandırdı.86'ncı dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.90+3'üncü dakikada Karagümrük önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sobiech'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, soluna giden topu kornere çeldi.YEDLIN DEVAM EDEMEDİKarşılaşmanın 20'nci dakikasında Lens ile girdiği ikili pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kalan Yedlin, tedavisinin ardından oyuna tekrar dahil oldu. 28'inci dakikada kendini yere bırakan Yedlin, oyuna devam edemedi ve yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.BABEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmanın 84'üncü dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Ryan Babel, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER